Cristiano Ronaldo emociona a periodistas del programa "El Chiringuito" con esta carta de despedida [VIDEO]

Cristiano Ronaldo escribió emotiva carta de despedida para el programa "El Chiringuito" y sus panelistas. Esto tras fichar por Juventus luego de 9 años en el Real Madrid. ¡Emocionó a todos en vivo!



"He empezado una nueva etapa y quiero despedirme de vosotros de manera especial porque vosotros tenéis también algo especial. Agradeceros el poyo que siempre me habéis dado casi todos", arrancó Cristiano Ronaldo .



"Gracias a los madridistas del programa porque he sentido vuestra fuerza en muchas ocasiones y eso siempre lo recordaré", continuó el delantero portugués.



Asimismo, Cristiano Ronaldo agradeció a los periodistas que lo criticaron durante su estadía en Real Madrid. "También agradecer a todos los que me habéis criticado porque de todo se aprende".

Video: El Chiringuito

Al final, todo todo el panel de "El Chiringuito" aplaudió el gesto que tuvo Cristiano Ronaldo con el programa durante sus vacaciones a días de su presentación en Juventus.