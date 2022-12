Finalmente se reveló el club en el que Cristiano Ronaldo jugará a partir del 2023. Se trata del Al Nassr de la liga de Arabia Saudita en un fichaje que se venía trabajando desde que el astro luso dejó de ser jugador del Manchester United durante la Copa del Mundo Qatar 2022.

La operación comprende un contrato hasta el año 2025, en el que Cristiano Ronaldo ganará un salario cercano a los 200 millones de euros por año, con acuerdos comerciales incluidos. De esta manera, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos asegura el final de su carrera en esta emergente liga.

“No puedo esperar para experimentar una nueva liga de fútbol en un país diferente. La visión con la que opera Al Nassr es muy inspiradora y estoy muy emocionado de unirme a mis compañeros de equipo para ayudar a lograr más éxitos”, señaló ‘CR7′ en sus primeras declaraciones como jugador del Al Nassr.

Sin embargo, el fichaje ha sorprendido a propios y extraños ya que el mismo Cristiano Ronaldo se había referido con anterioridad a la posibilidad de cerrar su carrera en el medio oriente, una situación que el mismo futbolista no tenía en su radar.

En una entrevista en el 2015 con la televisión inglesa, mientras era jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo lanzó una sutil crítica a los jugadores que se retiraban en equipos de menor nivel del medio oriente.

“Quiero terminar mi carrera en lo más alto y con dignidad, en un buen club, no jugando en Estados Unidos, Qatar o Dubái como han hecho otros futbolistas. No me parece bien, no me veo así” , expresó.

Cristiano Ronaldo ficha por el Al-Nassr y yo, muy oportunista, aprovecho para dejaros este vídeo. pic.twitter.com/nMkGrnsrpz — Ampeter (@Ampeterby7) December 30, 2022

De la misma manera, en aquella polémica entrevista de hace un mes con Piers Morgan, Cristiano Ronaldo volvió a referirse al tema. “Aún creo que puedo meter muchos goles en el mejor nivel”, sostuvo.

