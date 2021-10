Ver ESPN EN VIVO el partido Manchester United vs. Leicester City ONLINE sigue el juego por la jornada 8 de la Premier League, este sábado 16 de octubre desde las 9:00 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos del fin de semana -con Cristiano Ronaldo a la cabeza-estará a cargo de ESPN y Star+. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tras unas semanas de receso, volverá la actividad en la liga inglesa y Manchester United y Leicester City protagonizarán uno de los duelos más atractivos. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el King Power Stadium.

¿A qué hora y dónde ver en vivo el Manchester United vs. Leicester City?

México - 9:00 a.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 9:00 a.m. - ESPN y Star+

Ecuador - 9:00 a.m. - ESPN y Star+

Colombia - 9:00 a.m. - ESPN y Star+

Bolivia - 10:00 a.m. - ESPN y Star+

Venezuela - 10:00 a.m. - ESPN y Star+

Paraguay - 10:00 a.m. - ESPN y Star+

Chile - 11:00 a.m. - ESPN y Star+

Argentina - 11:00 a.m. - ESPN y Star+

Uruguay - 11:00 a.m. - ESPN y Star+

Brasil - 11:00 a.m. - GUIGO, Star+, NOW NET e Claro y ESPN Brasil

España - 4:00 p.m. - DAZN 1, DAZN y Movistar+

Luego de dos jornadas sin ganar -con una derrota a manos de Aston Villa y un empate frente a Everton-, los ‘Diablos Rojos’ buscarán retomar la senda del triunfo para así meterse a la pelea por la cima.

A estas alturas del campeonato, Manchester United es cuarto, con catorce puntos, dos menos que el líder Chelsea. Segundo es Liverpool, con quince, y tercero, Manchester City, que también registra catorce unidades.

Para este desafío, el elenco dirigido por Ole Gunnar Solskjaer podrá contar con su principal carta de gol, Cristiano Ronaldo, que llega de marcar cuatro goles en los dos encuentros que disputó con su selección.

“Es bueno contar con Cristiano en el campo de juego. Mientras más lo tengamos dentro de la cancha, mejor”, señaló el entrenador del cuadro inglés, en la conferencia previa.

Eso sí, el equipo rojo sufrirá las bajas de Raphael Varane y Harry Maguire, ambos por lesión. Dichas ausencias serían cubiertas por Eric Bailly y Viktor Lindelof.

“Durante los recesos internacionales siempre cruzamos los dedos y tratamos de esperar lo mejor. Raphael se lesionó, pero Victor y Eric sumaron minutos, así que eso fue bueno para nosotros”, comentó Solskjaer al respecto.

Tampoco estarán a disposición el uruguayo Edinson Cavani ni el brasileño Fred, quienes se enfrentaron el reciente jueves por las Eliminatorias Qatar 2022 y les tomará unos días reincorporarse al grupo.

Al frente estará Leicester City, que no triunfa desde hace cuatro partidos. Los ‘Foxes’, que serán liderados por el delantero Jamie Vardy, son decimoterceros, con ocho puntos.

Manchester United vs. Leicester City: probables alineaciones

Leicester City: Schmeichel, Amartey, Vestergaard, Soyuncu, Castagne, Tielemans, Soumaré, Bertrand, Iheanacho, Barnes y Vardy. DT: Brendan Rodgers.

Manchester United: De Gea, Wan Bissaka, Bailly, Lindelof, Shaw, McTominay, Matic, Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba y Cristiano Ronaldo. DT: Ole Gunnar Solskjaer.

¿Cómo ver STAR+ EN VIVO el Manchester United vs Leicester City?

Star Plus es el nuevo servicio de streaming de The Walt Disney Company Latin America de entretenimiento general y deportes que incluye la programación de ESPN. Allí se podrá disfrutar de la Champions League, Serie A de Italia, Ligue 1 de Francia, Premier League de Inglaterra, etc.

El costo de Star + en el Perú varía y cuesta 44.90 soles al mes si es que se elige el ‘combo’ que también incluye Disney +. Si solo se contrata Star + el cobro es de 37.90 soles al mes y si se decide hacer un pago anual el costo es de 379.90 soles.

Una vez que se tiene el servicio contratado solo se necesita crear una cuenta, registrarse como usuario e iniciar sesión.

