Cristiano Ronaldo: Entrenador reveló dónde jugaría tras dejar Real Madrid [VIDEO y FOTOS]  

Cristiano Ronaldo quedó en evidencia en su deseo de marcharse de Real Madrid y girar el timón con ruta hacia China. El brasileño Luiz Felipe Scolari, entrenador del Guangzhou Evergrande, reconoció que el portugués le preguntó detalles sobre el mercado asiático.



Cristiano Ronaldo, coincidió el pasado lunes con 'Felipao' en la entrega de los premios al Mejor Jugador portugués del Año, Quina de Oro, y para el portal 'Esporte Interativo' reveló el interés del jugador del Real Madrid por el fútbol chino.



Los problemas de Cristiano Ronaldo, con la Hacienda española, hace crecer los rumores de una posible partida de Real Madrid a la Superliga oriental. "Quien me ha preguntado más de una vez cómo es la vida en China es Cristiano Ronaldo. ¿Por qué no puede ir a China?", dijo Scolari y agregó. "Me ha preguntado por cómo es vivir allá y le di todas las coordinadas", comentó 'Feipao' sobre CR7.

Esta es la nueva ruta que se le presenta a Cristiano Ronaldo quien se este viernes tiene un compromiso con la selección de Portugal ante Egipto de cara a la preparación para el Mundial de Rusia 2018.