Cristiano Ronaldo nuevamente fue la figura del Manchester United al anotar un doblete en la victoria (3-2) sobre Arsenal por la Premier League y además, en ese partido registró 801 goles en su carrera. El desempeño del ‘Comandante’ no pasó desapercibido por el nuevo técnico de los ‘Diablos Rojos’, Ralf Rangnick.

“Ver ayer a Cristiano en la segunda parte, con 36 años. Nunca he visto a un jugador tan en forma. Sigue siendo un futbolista que puede marcar la diferencia con facilidad”, señaló el estratega alemán que recién se estrenará en el banquillo este domingo ante el Crystal Palace.

Además, continuó llenando de elogios al delantero portugués. “Ayer vi a Ronaldo presionar, así que creo que está más que dispuesto a hacerlo. Sus compañeros tendrán que hacer lo mismo”, añadió durante la conferencia de prensa de su presentación.

Sin embargo—hace años—Ralf Rangnick tenía una opinión distinta sobre ‘CR7′. Cuando era el director técnico del Red Bull Leipzig, confesó que no ficharía a Cristiano Ronaldo por su edad.

“No”, dijo con claridad y seguridad. “Absolutamente no”. Fue en una entrevista en 2016 y Rangnick argumentó que “tenemos un tope salarial. Y son demasiado viejos...”, decía hace cinco años, cuando Ronaldo tenía 30 y no 36 años como actualmente tiene el luso. “Tenemos nuestra propia filosofía y no funcionaría”, concluyó.

Rangnick abrió la posibilidad de quedarse como DT en el Manchester United

De otro lado, Rangnick ha dejado la puerta abierta a quedarse más allá de los seis meses que ha firmado hasta final de temporada. El técnico alemán ha sellado un contrato de seis meses, tras los que pasará a formar parte de la dirección deportiva del United, pero no se cierra a alargar su etapa como entrenador.

“No hemos hablado aún de lo que ocurrirá en el verano. Veremos. Si todo va bien, como pasó en el RB Leipzig, quizás sea bueno seguir trabajando otro año, pero es todo hipotético. Lo único que me importa ahora mismo es ganar partidos”, dijo el preparador germano.