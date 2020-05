Coronavirus | Cristiano Ronaldo no tiene reparos para engreír a los suyos y mucho cuando se trata de su madre, Dolores Aveiro, quien este domingo fue agasajada por el Día de la Madre con un lujoso de parte de sus hijos y que fue entregado en la casa del jugador de la Juventus, quien alista sus maletas para volver a Italia y sumarse a los entrenamientos en la Serie A.

Cristiano Ronaldo decidió hacer este tremendo regalo a su madre para que olvide los duros momentos que le tocó vivir a inicios de años cuando una accidente cerebro vascular puso en riesgo su vida y luego tuvo que afrontar una prolongada cuarentena junto a su hijo tras cancelarse el fútbol en la Serie A y recibir un permiso de la Juventus.

Dolores Aveiro, quedó más que sorprendida cuando recibió su tremendo regalo en la cochera de Cristiano Ronaldo, un reluciente Mercedes Benz deportivo con un moño rojo, que se cotiza en el mercado cerca de los 100.000 euros y que llegó a nombre de todos sus hijos Hugo, Elma y Katia.

“Gracias a mis hijos por los regalos que hoy he recibido. Feliz día para todas las madres”, escribió Dolores, quien acompañó el posteo con la foto de su flamante regalo. En medio de los rumores sobre su deseo de no regresar a Italia hasta que no pase el brote de coronavirus​, Cristiano sigue disfrutando de los días con su familia en Portugal.