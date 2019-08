Cristiano Ronaldo: Esto le dijo su hijo al ver la humilde pensión donde creció en Portugal |VIDEO |FOTOS 

Cristiano Ronaldo , la estrella de Juventus , busca hacerle entender a su pequeño hijo que el éxito no llega solo y que el sacrificio muchas veces es la base para conseguir cosas importantes en la vida y por ello CR7 visitó aquel lugar donde le tocó compartir un cuarto de pensión en Lisboa, cuando tenía tenía 12 años.



Cristianao Ronaldo confesó en una entrevista de la cadena TVi de Portugal este particular momento junto a su menor hijo. "Fui con Paixao (amigo intimo de CR7) y con Cristiano Jr. y entramos a la habitación donde me hospedaba. Y mi hijo se volvió y me dijo: 'Papa. ¿tú viviste aquí?'. Él no se lo podía creer", comentó.



Este lección de Cristiano Ronaldo a su hijo busca enseñarle nuevo valores en su vida. "Me hacía ilusión que viera dónde crecí. Él ya conocía Madeira y la residencia Marques de Pombal. Pero ahora subió conmigo y allí estaban las mismas personas que vivían por entonces. Me conmovió, si te soy sincero, porque no esperaba ver a las mismas personas y eso me tocó un poco", dijo la estrella de Juventus.

Cristiano Ronaldo da un ejemplo a su hijo Cristiano Jr.

Cristianao Ronaldo se prepara para el inicio de la Serie A con la Juventus. Los bianconeros en calidad de campeón visitan este sábado a Parma a las 11 de la mañana (hora peruana).