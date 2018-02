Cristiano Ronaldo: Esto es lo que piensa cada vez que se mira al espejo [FOTOS y VIDEO] 

Cristiano Ronaldo , la estrella de Real Madrid , accedió a una entrevista para el conocido programa de Youtube, 'Desimpedidos', en el que confesó detalles personales, a qué clubes de Brasil sigue y de cómo afrontará el mundial de Rusia 2018.



Cristiano Ronaldo reconoció tener muchos seguidores brasileños. "Hay mucha gente a la que le gusto y otras a las que no. Marcelo y Casemiro ya me dijeron que en Brasil hay mucha gente a la que le gusto. El idioma ayuda. ¿Jugar allá? No sé, me gustaría estar por Europa aún, pero entiendo que gremio y Flamengo son clubes importantes", dijo el atacante del Real Madrid.



La vida de Cristiano Ronaldo no está rodeada de presión como muchos piensan. "Cuando estás muy obsesionado con alguna cosa, no alcanzas tus objetivos. Tanto en el fútbol, como en tu vida personal, tienes que dejar que las cosas pasen naturalmente y así tu cabeza está tranquila y puedes hacer tu vida natural. Las cosas pasan cuando Dios quiere", dijo la figura más mediática de Real Madrid.



Crisitiano Ronaldo habla sobre su vanidad frente al espejo

Cristiano Ronaldo entiende que jugar el Mundial es distinto que competir en una Eurocopa la cual ganó en el 2016. "No somos favoritos, tenemos que ser honestos y tener la humildad de entender que teóricamente hay equipos con más nombre. Brasil, España, Alemania y Argentina. No somos favoritos, pero en el fútbol todo es posible. Hay que ir paso a paso, pasar de fase y luego ya veremos. Este es nuestro objetivo principal", añadió.



El número '7' del Real Madrid reconoció que sus metas casi están cumplidas "Todo lo que soñé, lo alcancé en el fútbol. Creo que he conquistado tantas cosas bonitas que no tengo más sueños. Si me preguntas si quiero ganar otra vez, claro que me gustaría por ejemplo ganar el Mundial, es obvio. Pero si tuviese que terminar ahora mi carrera, lo haría orgulloso, contento... nunca pensé que mi carrera iba a ser tan bonita", dijo emocionado Cristiano Ronaldo.



No se podía cerrar la nota sin pasar por el tema de la vanidad de Cristiano Ronaldo. "No voy a decir que soy un príncipe encantado, pero, todo suma, creo que me miro al espejo y me gusta lo que veo. Tienes que tener autoestima. Tienes que verte al espejo, tienes que gustar de ti. Tienes que darte valor”, dijo entre risas.