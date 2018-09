Cristiano Ronaldo: Este excompañero respondió a su polémica frase sobre Real Madrid | VIDEO | FOTOS 

El delantero de Real Madrid , Marco Asensio , no tuvo pelos en la lengua para defender el vestuario galáctico de las provocadoras palabras de Cristiano Ronaldo sobre el ambiente que vivío durante sus últimos días en la 'Casa Blanca'.



"Juventus, es un club diferente, como una familia", dijo Cristiano Ronaldo hace algunas semanas y esa frase no ha sido tomada a bien en la interna del Real Madrid y Marco Asenció aprovechó la la goleada del cuadro merengue para dejar en claro su posición.



"Desde siempre hemos sido un gran equipo, una gran familia. La Juventus tendrá una gran familia pero aquí yo creo que también", dijo Marco Asensio ante la consulta de la prensa española en la mixta tras la victoria de Real Madrid, que al parecer no ha sentido la ausencia de CR7 en el inicio de la temporada.



El delantero de 22 años del Real Madrid comentó como han asimilado la salida de Cristiano Ronaldo. "Es diferente. No sé si más equipo o no. Cuando estaba Cristiano también éramos un equipo y todos aportábamos nuestro granito de arena. Él aportaba muchas cosas igual que ahora otros jugadores. Somos un equipo y tenemos que seguir así. Creo que los resultados están saliendo", finalizó.