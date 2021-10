Un día antes del importante duelo entre Manchester United y Liverpool, el delantero de los ‘Red Devils’, Cristiano Ronaldo se refirió a algunas críticas que ha recibido en torno a sus primeros meses en el club inglés.

En una entrevista en Sky Sports, Ronaldo contestó a quienes señalan que tiene poca injerencia en el juego defensivo del equipo. ‘CR7′ mencionó que su labor principal es hacer goles.

“Sé cuándo el equipo necesita mi ayuda en defensa. Pero mi papel en el club es ganar, ayudar al equipo a ganar y marcar goles y el aspecto defensivo es parte de mi trabajo”, indicó.

El astro luso manifestó que toma las críticas sin preocupación. “Para ser honesto tengo 36 años y he ganado todo, ¿me voy a preocupar porque la gente diga cosas malas de mí? Duermo bien por la noche y me voy a la cama con la conciencia tranquila. Que sigan con eso porque todavía les cerraré la boca y ganaré cosas”, expresó.

“La crítica siempre es parte del negocio. No me preocupa. Y lo veo como algo bueno. Si se preocupan por mí o hablan de mí, es porque conocen mi potencial. Así que está bien. Te daré un ejemplo: si estás en una escuela y eres el mejor estudiante, le preguntas al peor estudiante si le gusta el mejor... te dirán que no le gusta”, añadió.

“Siempre van a encontrar las cosas malas, pero para mí no es un problema. La vida es una lección constante y todavía aprendo con mis errores, tratando de mejorar los siguientes. juego”, sentenció.

Manchester United vs. Liverpool este domingo

Old Trafford será el escenario donde Cristiano Ronaldo comandará el ataque local ante el renacido Liverpool. El encuentro se podrá ver por Star Plus a las 10:30 a.m. (hora peruana).