Compartir el vestuario con Cristiano Ronaldo no es un día en el parque y eso lo ha experimentado Juan Guillermo Cuadrado quien se enfrascó en una bronca verbal con el portugués tras su exasperado reclamo a los compañeros durante el partido que ponía en riesgo la clasificación de Juventus a cuartos de final de la Champions League frente al Porto.

El ‘Bicho’ presentía que se venía la noche para la ‘Vechia signora’ y entró al vestuario hecho un demonio. “Vamos a hacer algo más, ¡qué mie...!, no tocamos nada. Jugamos como la mie... siempre”, explotó el el vestuario Mr. Champions ante la sorpresa de sus compañeros.

El único que se animó ponerle freno fue Juan Guillermo Cuadrado quien lo tomó de hombro para intentar calmarlo. “Tienes que ser un ejemplo para todos”, le dijo en medio de los gritos del ‘Bicho’ que buscaba una reacción en sus compañeros. “Tranquilo, vamos a recuperarnos. Tranquilo”, expresó el volante colombiano.

Cristiano Ronaldo y Juan Cuadrado se cruzan en vestuario de Juventus (Fuente: All or Nothing)

Cristiano Ronaldo: “Hay que tener personalidad”

El portugués, que ahora juega en Manchester United, tampoco sacó el cuerpo del responsabilidad en el mal juego del equipo “Yo me incluyo también eh, no estamos jugando a nada. Hay que decir la verdad”, pero siguió explotando: “¡Es un partido de Champions! ¡Hay que tener personalidad!”. La calentura no sirvió de nada, pues Juventus no pudo evitar la eliminación a manos del cuadro luso.

Esta falta de reacción de sus compañeros haría asido una de las razones por las que Cristiano Ronaldo buscó sus salida de Juventus, pese a tener un año mas de contrato. CR7 tuvo un paso exitoso en el cuadro de Turín con 101 goles anotados en 134 partidos. Ganó dos títulos de la Serie A y dos Supercopa de Italia y una Copa de Italia. Sin embargo, la Champions League fue la tarea pendiente durante los tres años que estuvo en Italia.

TE PUEDE INTERESAR