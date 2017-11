Cristiano Ronaldo extraña a estos jugadores en el Real Madrid  [VIDEO] 

A Cristiano Ronaldolo pinchas y no le sale sangre. La estrella más brillante del Real Madridno se guardó nada tras la derrota ante Tottenham por la Champios League y cuestionó la política de la Comisión de Fútbol merengue por la salida de algunos jugadores importantes en el club.





Cristiano Ronaldo, aseguró que para competir en la Champions League se necesita gente de experiencia y un cierto recorrido en el Real Madrid, entre ellos elementos lesionados como Dani Carvajal y Gareth Bale.



"Los jugadores que han llegado tienen mucho potencial. Pero Pepe, Morata, James, nos hacían más fuertes, pero los de ahora son más jóvenes. La plantilla junta es más fuerte; no es una plantilla peor, pero tiene menos experiencia y eso es muy importante. No es una excusa: estoy contento y no pueden saltar las alarmas", dijo Cristiano Ronaldo, en la zona mixta del Real Madrid.



Asimismo, descartó que este buscando una renovación en su contrato y poder equiparar la cifras de Neymar y Lionel Messi. “Estoy muy bien en el Real Madrid. Yo tengo cuatro años de contrato, no quiero renovar. Estoy bien”, agregó CR7 finalizado su último encuentro de Champions League con Real Madrid.



Sobre la situación del equipo, Cristiano Ronaldo fue claro y le bajó el drama a la situación. “No ha pasado nada. No podemos estar siempre bien. No estamos como queríamos, pero yo no veo las cosas tan mal ni estamos jugando tan mal. Hay que tener confianza”.