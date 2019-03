Cristiano Ronaldo firma camiseta de Real Madrid y hace divertida pregunta a hincha [VIDEO] 

Cristiano Ronaldo , actual jugador de Juventus, no se hace problemas y firma gustosamente una camiseta de Real Madrid, su ex equipo. Así lo demostró en la concentración de la selección de Portugal, donde hincha buscó un autógrafo del delantero sin imaginar su reacción. Mira el video.



Como se puede ver en imágenes que rápidamente se volvieron virales, Cristiano Ronaldo se acerca a fanático y no duda en estampar su firma sobre la indumentaria de Real Madrid.



Tras ello, Cristiano Ronaldo le pregunta: "¿No tiene la de la Juventus todavía?". "¡La tengo, la tengo!", responde el hombre, sacando una sonrisa del luso.

Video: Cristiano firma camiseta de Real Madrid

Esto ocurrió fuera del hotel de concentración de la selección de Portugal. Cristiano Ronaldo y sus compañeros salieron a dar una vuelta para recibir el cariño de la gente.