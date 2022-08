Cristiano Ronaldo está viviendo un atípico inicio de temporada. De entrada, el delantero manifestó el deseo de marcharse de Manchester United antes de empezar la 2022-2023. Sin embargo, la reciente presentación del equipo de Erik Ten Hag (victoria contra Liverpool por 2-1) ha cambiado el escenario con relación al caso del portugués.

Los ‘Red Devils’ no solo ganaron el clásico, también mostraron su mejor versión y sin el atacante desde el inicio en la cancha. Entonces, en Inglaterra señalan que ahora son los ‘Red Devils’ que están en mejor posición para tomar una decisión sobre el luso. De momento, y tal como se vio en Old Trafford, fue relegado a un papel secundario por el técnico.

“El matrimonio de Cristiano Ronaldo ha terminado... pero es el United quien quiere el divorcio”, inicia en su columna el periodista Martin Samuel. “Por primera vez en su carrera, su club parece mejor sin él tras la conmovedora victoria ante el Liverpool. Paso a paso, partido a partido, Cristiano Ronaldo se aleja del Manchester United, pero no de la manera que él imaginaba”, agregó en el periódico Daily Mail.

Enseguida, el columnista del medio británico destacó que a ‘CR7′ le salió el tiro por la culata en su pretensión de marcharse. “Se imaginó perseguido por la calle por pretendientes y por el United, también, rogándole que se quedara. Pero no fue así”, sostuvo y recordó cómo no prosperaron los potenciales acuerdos con Chelsea o Atlético de Madrid.

Samuel volvió a mencionar la relación entre Cristiano y Manchester. “Ya no se trata de él y de su destino, sino de lo que el club va a hacer con él. Por primera vez en su carrera, su club parece mejor sin él”, manifestó y dio detalles sobre lo que ocurrió el pasado lunes en el ‘Teatro de los Sueños’. Ese día, el crack ingresó en el minuto 86 de la contienda.

De otro lado, el periodista puso en tela de juicio el compromiso del futbolista de 37 años y se centró en el hecho de no participar en la pretemporada. “Ya no es el profesional ejemplar, el modelo a seguir por todos. Al faltar a la gira del club -incluso por motivos personales- y no estar en forma para empezar la temporada, este no es el Ronaldo que conocemos”.

Samuel dice que no cree que se produzcan novedades hasta el cierre de la ventana de fichajes con Cristiano. “Dice que revelará la verdad sobre sus sentimientos… pero puede que no tengamos que esperar tanto”. En el cierre, el columnista ironizó con lo que le espera al astro luso: “El hombre de la Europa League, el súper suplente de la Premier League”.