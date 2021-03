SACÓ LA LANZA. Cristiano Ronaldo tuvo una reacción muy fuerte en el final del partido contra Serbia por las Eliminatorias Europeas y esto no pasó desapercibido para nadie. Uno de los que le apuntó fue el todavía jugador, actualmente de 42 años, Fernando Meira. El defensa, que por ahora no tiene club, sacó la artillería contra la figura de la Juventus.

Hay que recordar que a los 93′, Cristiano Ronaldo definió ante la salida del portero serbio y su disparo cruzó la línea. Sin embargo, el juez holandés no dio el gol, pese a que un defensor rival sacó el balón desde dentro del arco. Eso generó una protesta airada de ‘CR7′ que acabó arrojando la cinta de capitán al césped.

“El gol es claro, pero Ronaldo no puede tirar el brazalete de Portugal al suelo. La reacción de Cristiano es natural, pero no es aceptable para un capitán de la selección. No puede tirar el brazalete al suelo y dirigirse a los vestuarios mientras el partido sigue su curso. No es aceptable para un jugador de su importancia”, dijo Meira al diario Record.

Cristiano Ronaldo 'caliente' por gol anulado: Tiró cinta y se 'despidió' del partido (ESPN)

Meira, 54 veces internacional con los lusos, aseguró que Cristiano Ronaldo, como líder de todo el representativo nacional, debe proyectar una buena imagen. El compatriota de Cristiano resaltó que la estrella de 36 años debe controlar sus reacciones.

“Entiendo su frustración y estoy de acuerdo con él porque su gol era válido, pero los árbitros tienen que tomar decisiones, sin VAR, y él tiene que dar ejemplo. Y el de esta noche no es uno para seguir”, puntualizó Meira.

Cristiano Ronaldo lanzó la cinta de capitán en la cancha. (Foto: ESPN)

Cristiano no viene nada dulce con la selección de Portugal, ya que de los últimos 15 tantos que anotó el combinado ‘luso’, solo uno fue suyo. Se le nota algo desconectado y el gol no convalidado ante Serbia terminó por hacerle perder la paciencia.

Por su parte, el entrenador de Portugal, Fernando Santos optó por no referirse a la reacción de su máxima estrella. “No sé qué pasó, me han dicho que reaccionó mal. Es la frustración normal de quienes marcan el gol de la victoria de Portugal y no cuenta. No tocaré este tema”, explicó el técnico.

TE PUEDE INTERESAR