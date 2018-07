Cristiano Ronaldo y su fuerte respuesta que molestará a los hinchas del Real Madrid en Juventus [VIDEO]

Cristiano Ronaldo fue presentado en Juventus tras 9 años en el Real Madrid. El delantero fue consultado por los hinchas que dejó "llorando" en España y tuvo una polémica reacción. Mira el video. ¡Qué fuerte!



"Hay muchos madridistas que hoy están llorando, qué mensaje les darías", le preguntó un periodista español del programa "El chiringuito", sin esperar la dura respuesta de Cristiano Ronaldo en conferencia.



Cristiano Ronaldo recordó "rivalidad" con Lionel Messi al ser presentado en Juventus, ¿lo extrañará? [VIDEO]



"No creo que los madridistas estén llorando. He hecho una historia brillante en Real Madrid, fue un club me ayudó en todo, pero esto es una nueva etapa en mi vida. Agradezco a los fans que me ayudaron a ser lo que soy hoy, pero ya ha terminado".



Video: Cristiano Ronaldo habla de Real Madrid

"Estoy muy feliz, parece que estoy que empezando a jugar fútbol. Estoy muy motivado, concentrado, para demostrar a los italianos que soy un jugador top", agregó Cristiano Ronaldo .



Sobre su llegada a la Juventus, Cristiano Ronald o comentó: "La Juventus es uno de los mejores equipos del mundo. Es una decisión que tomé hace tiempo. Una decisión fácil por la dimensión del club y un paso muy importante en mi carrera".