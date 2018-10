Cristiano Ronaldo: Galletas sexuales desatan escándalo por llevar nombre del portugués |VIDEO |FOTOS

Los hinchas de Cristiano Ronaldo , la estrella de Juventus , no han tomado con humor la iniciativa de la cafetería 'Our Taste of Portugal', que quiso aprovechar el escándalo que vive el portugués para promocionar unas polémicas galletas con forma sexuales con el nombre de la figura de la Serie A.



Las redes sociales del la cafetería sufrieron una avalancha de críticas por realizar una desagradable broma y encima intentar vender galletas a costas del drama que vive Cristiano Ronaldo demandado de abuso sexual.



El dueño del café promocionó una imagen de sus galletitas bautizadas como "Ronaldo" que imitan la forma dos personas teniendo sexo. "Nuestra idea fue hacer 30 galletas y jugar con la situación con nuestros amigos y clientes, lo que fue bien aceptado y todos encontraron la broma. ¡Solo un día!", dijo el dueño en un informe para la BBC y acto seguido ofreció las disculpas a los seguidores del delantero de la Juventus.





El local que cobraba 0.60 dólares por cada galleta, borró la publicación en donde varios usuarios habían mostrado su enojo: "Estoy sorprendido por la actitud totalmente repugnante que ha mostrado Our Taste Of Portugal, tratando de hacer una broma sobre este caso para obtener ganancias". Al parecer los clientes mostraron su rechazo a esta iniciativa.



El delantero de la Juventus fue acusado de violar a una mujer durante un viaje a Las Vegas en 2009 e incluso otras mujeres podrían sumarse a la denuncia que podría terminar con el máximo goleador de la historia del Real Madrid tras las rejas.