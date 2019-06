Cristiano Ronaldo y genial control de pecho en Portugal vs Holanda por final de Liga de Naciones 2019 [VIDEO]

Cristiano Ronaldo se llevó todos los aplausos en el Portugal vs Holanda por la final de Liga de Naciones 2019. El capitán de los lusos realizó genial control de pecho en el Estadio do Dragão. Mira el video.



Ocurrió a los 40' de la primera parte. Cristiano Ronaldo se mandó espectacular acción para detener la pelota tras un cambio de bando de derecha a izquierda.



Cristiano Ronaldo la bajó de pecho y luego pisó la pelota en el Portugal vs Holanda por la final de Liga de Naciones 2019. Aquí las imágenes.

Sin duda, la calidad de Cristiano Ronaldo no deja de sorprendernos. El delantero brilla en Juventus y la selección de Portugal.