La pareja del futbolista portugués Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, anunció el próximo lanzamiento de su propio reality llamado “Soy Georgina”, que será emitido por Netflix. El espacio promete mostrar la intimidad de la modelo y del futbolista del Manchester United, con quien tiene una hija.

“Muy pronto llega a Netflix mi reality. Tengo muchas ganas de que lo veáis. ¡Qué emoción!”, escribió la también influencer en su cuenta de Instagram, donde miles de seguidores se alegraron por la noticia al saber que conocerán más sobre su vida, su trabajo y la relación con su familia.

Hace un mes, Georgina difundió imágenes de las grabaciones dejando a todos sus seguidores con la curiosidad de saber que se traía entre manos la actriz, quien hace menos de un mes dejó Italia para mudarse con su familia a Inglaterra luego de que ‘CR7′ fichara por los ‘Diablos Rojos’ en la etapa final del mercado de pases.

En agosto de 2016 cuando salía de la tienda de lujo en la que trabajaba, Georgina se encontró con el jugador y desde entonces siguen juntos. “Mi vida cambió, he pasado de no tener nada a tenerlo todo, de vender lujo en una tienda a que me lo regalen para lucirlo”, explica la propia celebrity. “Fue un momento como de un clic. Nunca pensé que tendría esa magnitud, que me iba a enamorar de ella. Es la mujer de la que estoy completamente enamorado”, dice Ronaldo en Soy Georgina.