Cristiano Ronaldo: Georgina Rodríguez lo sorprendió con este radical cambio de look |VIDEO |FOTOS 

Georgina Rodríguez ha pasado de morena a ser la rubia debilidad de la estrella de la Juventu s, Cristiano Ronaldo. La novia del Portugués ha sorprendido también a todos sus seguidores en las redes sociales quienes ha quedado cautivados con el color platino en la cabellera de la española.



La novia de Cristiano Ronaldo mostró una larga cabellera que ha lucido tanto como sus pantalones de vinilo, un jersey de manga larga, una mochila y unas sensuales sandalias. Aunque muchos de los seguidores de Georgina Rodríguez le pidieron que regresara a su habitual color de cabello en tonos oscuros.



Ivana, hermana de Georgina Rodríguez, es la que más ha celebrado su cambio de look. "Estás impresionante de rubia. Todo te queda bien, mi hermana querida". En tanto, Cristiano Ronaldo ha preferido no decir nada públicamente y reservarlo todo para el plano más íntimo.



Georgina Rodríguez y su nuevo look

“I went crazy…I went blonde” (Me volví loca, me volví rubia), escribió en una publicación en Instagram, Gerogina Rodríguez junto a una fotografía de su nueva melena platinada. Desde su llegada a Italia, siguiendo los pasos de Cristiano Ronaldo, se ha convertido en el foco de todas las miradas.