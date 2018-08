Cristiano Ronaldo: Con este gesto su mamá confirmó la mala relación con Georgina Rodríguez [VIDEO Y FOTOS]  

Cristiano Ronaldo aún no debuta con la Juventus de Italia y ya tiene que resolver su primer problema desde su llegada a Turín. Esta vez , su madre, Dolores Aveiro ha hecho público un nuevo desplante a Georgina Rodríguez en las redes sociales, situación que ha sido la comidilla de la prensa rosa italiana



La mamá de Cristiano Ronaldo, no pudo sostener más la cortesía con la española de ascendencia argentina, con la que aparentemente no se siente cómoda y algunas informaciones en Madrid daban cuenta que esta mala relación viene de larga data, a tal punto que ambas dejaron de seguirse en Instagram. Pero ahora, doña Dolores no ha podido resistirse a darle 'like' a una publicación que vapuleaba a Georgina Rodríguez, el hecho no pasó por alto.



”Dolores, vuelve al lado de Cristiano Ronaldo. No dejes que la vaca española tome todo el imperio de su hijo”, le escribía un seguidor del delantero de la Juventus a la portuguesa. Esto trascendido en todas las redacciones de Italia luego que la progenitora del delantero le diera un polémico 'Me gusta', luego recapacitó y quitó el polémico ícono.



La enemistad entre la madre de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tendría su primer capitulo público durante una entrevista para la revista 'Cristina'. “Me gusta Georgina. Es la madre de mi nieta. Es una futura nuera, todavía no es mi nuera, es una futura nuera.”, respondía Dolores Aveiro sobre la pareja del delantero de la Juventus.



Georgina Rodríguez , no ha sido la única pareja de Cristiano Ronaldo que ha sufrido los celos maternales de Dolores Aveiro. También lo padeció la supermodelo rusa, Irina Shayk, quien tuvo que terminar su relación con nuevo fichaje de la Juventus por la mala relación que tenía con la mamá del jugador.