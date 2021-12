Cristiano Ronaldo llegó a Juventus en el 2018 con una sola consigna, ganar la Champions League, algo que la Vecchia Signora no lograba desde el año 1996. Sin embargo, esto no se pudo concretar.

Pese a que el paso de Cristiano Ronaldo por Juventus no puede ser calificado como un fracaso, ya que marcó muchos goles y ganó dos títulos de Serie A, sí dejó una huella extraña en el equipo, si es que le preguntan a Gianluigi Buffón.

En entrevista con TUDN, el exarquero de Juventus Gianluigi Buffón, señaló que el equipo “perdió el ADN” tras la llegada del astro portugués.

“La Juventus tuvo la oportunidad de ganar la Liga de Campeones el primer año que llegó, que fue el que estuve en el Paris Saint-Germain, y no pude entender qué sucedió. Cuando regresé, trabajé con CR7 durante dos años y lo hicimos bien juntos, pero creo que la Juventus perdió ese ADN de ser un equipo ”, indicó.

“Llegamos a la final de la Champions en 2017 porque éramos un equipo lleno de experiencia, pero sobre todo éramos un todo. Perdimos eso con Ronaldo”, agregó.

Sobre su futuro, Buffón aclaró que aún no tiene nada definido. “Si me preguntas por lo que haré mañana, la verdad no sé si seré dirigente o técnico. Conociéndome creo que lo que quiero es mejorar. El hecho de no haber ganado la Champions League es lo que mantiene a mi espíritu competitivo vivo. Me mantengo en forma y respeto mi profesión por ello. A lo mejor si hubiese ganado la Champions League ya estaría retirado porque no tendría algún objetivo importante en conseguir”, acotó.

Bonucci coincide con Buffón

Estas versiones de lo contraproducente que pudo haber sido el paso de Cristiano Ronaldo por Juventus no son cosecha solo del experimentado portero. Hace unos meses, el defensa Leonardo Bonucci opinó en un sentido similar.

“La presencia de Cristiano nos influyó mucho. Sólo entrenar con él nos dio algo extra, pero inconscientemente los jugadores empezaron a pensar que su sola presencia era suficiente para ganar partidos. Empezamos a quedarnos un poco cortos en nuestro trabajo diario, la humildad, el sacrificio, las ganas de estar al día con tu compañero de equipo. En los últimos años, creo que puedes ver eso”, expresó.