Cristiano Ronaldo: La reacción de Zinedine Zidane tras golazo de 'chalaca' del portugués [VIDEO]

El golazo de Cristiano Ronaldo, quien aplicó una impresionante 'chalaca', en el 2-0 en el Real Madrid vs Juventus tuvo un ingrediente especial: la reacción del entrenador merengue, Zinedine Zidane.



En el minuto 63', Cristiano Ronaldo se impulsó e hizo espectacular acrobacia para marcar su doblete en el Real Madrid vs Juventus en el partido de ida por cuartos de final de Champions League.



Zinedine Zidane se agarró la pelada y dijo unas palabras que se pueden resumir en '¡Qué tal golazo de Cristiano Ronaldo!'.



