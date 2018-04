¡Todos son cristianos! Cristino Ronaldo, el mejor jugador del mundo, puso a sus pies a todos los amantes del fútbol. La soberbia chalaca que CR7 realizó en el minuto 64 del Real Madrid vs. Juventus marcó un hito en su carrera.



Una obra de arte. La perfección y la técnica que usó Cristiano Ronaldo para colocar el gol ante la portería de Buffon fue muy bien recibida por toda la hinchada de la Juventus. CR7 hizo la magia y todo el estadio se puso de pie para aplaudir.



La humildad del mejor. Cristiano Ronaldo de diálogo firme y sincero sobre su soberbio gol en la Champión League. CR7 aún no puede creer que logró meter el gol de su vida y uno de los más hermosos en la historia del fútbol mundial.



Cristiano Ronaldo anotó extraordinario GOL de chalaca en el Real Madrid vs. Juventus

"Ha sido un gran gol, un tanto fantástico, no me esperaba meter ese gol, pero hablemos mejor sobre el partido, ha sido fantástico, hemos hecho tres goles a un gran equipo. Jugamos bien y estoy contento", manifestó el mejor jugador de fútbol del planeta. Cristiano Ronaldo sabe muy bien que pasa por un momento increíble y agradece a todos por el apoyo.



¡Qué viva el fútbol! El gol de Cristiano Ronaldo hizo poner de pie a todo el Juventus Stadium en el minto 64 del encuentro de Real Madrid vs. Juventus. "Ha sido un momento increíble, tengo que dar las gracias a todos los aficionados de la Juventus, lo que han hecho ha sido algo fantástico que nunca me había pasado en toda mi carrera. Estoy muy contento", indica el crack del fútbol mundial.



Pero Cristiano Ronaldo no se duerme en su laureles e indica que la Juventus es un gran equipo que nunca baja los brazos y siempre hay que temer. "Esta es nuestra competición. Me encanta jugar la Champions. Es un buen resultado pero tenemos que tener cuidado en la vuelta", Sentencia Cristiano Ronaldo que se convirtió tendencia mundial.