Cristiano Ronaldo y su genial jugada que casi termina en un GOLAZO ante Atlético Madrid por la Champions League

La genialidad de Cristiano Ronaldo estuvo a punto matar la ilusión de los hinchas del Atlético Madrid, quienes ya veían cómo una genial jugada del portugués acabaría con su noche de celebración, ya que los 'colchoneros' lograron empatar 2-2 a los italianos que hasta el minuto 65 iban ganando 2-0.



Corría el minuto 93, cuando Cristiano Ronaldo inicia una sensacional jugada de toques y se termina llevando a seis jugadores del Atlético Madrid, quienes no pudieron hacer nada para detener al portugués.



Al llegar al área, el peligro se hace inminente y Cristiano Ronaldo saca un remate al ras del campo que el portero ni siquiera pudo 'arañar', pero lamentablemente rozó el palo izquierdo del arco y sale desviado.



El portugués no lo podía creer y solo atinó a agarrarse la cabeza y lamentar que su esfuerzo no haya terminado en gol.

Cristiano Ronaldo jugada Juventus vs. Atlético Madrid por la Champions League.