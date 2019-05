Cristiano Ronaldo: Gol de Torino provocó reacción insufrible y de negación de CR7 tras grave error defensivo

Sasa Lukic abrió el marcador para los granates en el partido Juventus vs Torino por la fecha 35 de la Serie A, que se disputó en el Allianz Stadium. Un error defensivo provocó el tanto de la visita y la reacción de Cristiano Ronaldo fue insufrible.



A los 18 minutos, un saque lateral de Juventus en campo propio y sin presión alguna, terminó en gol de Torino de manera inexplicable.



Joao Cancelo cedió el saque de manos con dirección a la defensa y área de Juventus pero la pelota terminó a modo de asistencia para Lukic, que ganó la posesión y definió a placer.



De inmediato, las cámaras enfocaron a Cristiano Ronaldo y se apreció una serie de gestos (reacciones) tras el terrible error defensivo de sus compañeros. CR7 no lo podía creer y ni siquiera lo quería ver. El portugués no podía con la impotencia.



Juventus vs Torino: Gol de Lukic (Video: ESPN 2)

