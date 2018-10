Cristiano Ronaldo quedó maravillado con el fútbol de su hijo, Cristiano Ronaldo Junior. El pequeño marcó un sensacional golazo en las divisiones inferiores de Juventus.



Lo que se hereda no se hurta. La mejor explicación para la prematura y descollante carrera del hijo de Cristiano Ronaldo, que en su debut en la Sub 9 de Juventus había marcado cuatro goles.



Ahora se perfiló por derecha con una gambeta tras otra se sacó hasta al arquero para definir como un delantero profesional. Cristiano Jr es imparable.



"Mi hijo es como yo cuando era un niño. Es un competidor, detesta perder. Evidentemente, me encantaría que fuese futbolista, porque creo que también tiene pasión por este deporte", dijo Cristiano Ronaldo sobre su pequeño.

"Le encanta el fútbol y juega todo el tiempo, y a menudo es difícil conseguir que se siente a cenar porque siempre está fuera dándole patadas a un balón. Supongo que lo lleva en la sangre", agregó.

