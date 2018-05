Cristiano Ronaldo: Hincha ingresa al campo y no deja anotar golazo a CR7 [VIDEO y FOTOS]

El Real Madrid se acaba de coronar como campeón indiscutido de toda Europa. El conjunto blanco logró hacer historia en el fútbol al ganar la máxima copa de Europa por tercera vez consecutiva.



Todo el mundo esperaba que Cristiano Ronaldo cerrar con broche de oro una gran temporada con el Real Madrid pero no logró concretar sus intereses como jugador. CR7 vio estropeada una gran oportunidad porque un hincha entró al campo y no lo dejó anotar.



En el video se puede apreciar que Cristiano Ronaldo comenzaba a perfilarse y no pudo concretar nada por el hincha entró al campo, detenido por la seguridad y todo quedó en nada porque el árbitro detuvo las acciones del partido.



¿Se va? El partido finalizó y parece que Cristiano Ronaldo habló con algunos medios y todo indica que la salida de CR7 del conjunto merengue es inminente tras no ser el protagonista de la jornada final de la Champions 2018 .



Cristiano Ronaldo