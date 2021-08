Luego de tres temporadas, Cristiano Ronaldo se despidió de la Juventus para retornar al Manchester United, club que lo vio crecer y brillar como futbolista entre el 2003 y 2009. Miles de hinchas del club inglés celebraron el regreso de ‘CR7′ y la familia del crack no fue ajeno a ello. Su hermana Katia Aveiro compartió una publicación en la red social de Instagram donde le dedicó un emotivo mensaje que despertó la ira los seguidores de la ‘Juve’.

En el posteo se ve al portugués sentado en un trono, con una corona y un tridente, que son elementos del famoso diablo rojo, símbolo del club europeo. Junto a la foto escribió el siguiente mensaje: “Bienvenido a casa mi amor, bienvenido al lugar que te mereces. Qué felicidad, qué orgullo. Gracias por ser este gran hombre”.

Las palabras de la hermana del futbolista de 36 años fueron rápidamente cuestionadas por los fanáticos de la ‘Vecchia Signora’ y que, incluso, obligaron a Katia Aveiro a bloquear los mensajes de ese posteo. Los hinchas heridos criticaron a ‘CR7′ por irse con los ‘Red Devils’ en los últimos días del mercado de fichajes.

“El lugar que se merece... Esperamos que vaya a jugar la Europa League este maldito” o “Lo siento, pero se comportó mal con el club y la afición. Si quería irse, tenía que hacerlo antes y no en los últimos días del mercado de fichajes”, escribió un usuario.

Sin Cristiano Ronaldo, la Juventus cayó por 1-0 ante el Empoli el último sábado. El entrenador Massimiliano Allegri se pronunció sobre la decisión del portugués de salir de Turín. “Ayer (viernes) Cristiano me dijo que no tiene intención de seguir en la Juventus. Es por eso que no será convocado mañana y no entrenó ayer”, señaló.