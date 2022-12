Cristiano Ronaldo ha sufrido un inesperado revés de parte de los hinchas de la selección de Portugal en medio de Qatar 2022. Los aficionados han pedido en una encuesta realizada por el diario ‘A Bola’ que el entrenador del equipo Fernando Santos, considere afrontar el partido por octavos de final ante Suiza con el ‘Bicho’ en la banca de suplentes.

Atrás quedó el récord de ser el máximo goleador de Portugal o el ‘Primer jugador del mudo en anotar en cinco Mundiales distintos ’, pues el 70% de los internautas opinaron que el jugador no debe sr titular para este encuentro.

Solo un 30% de los votos en el portal del diario portugués ha defendido la importancia de Cristiano Ronaldo en el equipo. El resto ha pedido al entrenador que para los octavos de final tenga en consideración a otros jugadores como Rafael Leão (AC Milan), André Silva (RB Leipzig) y Gonçalo Ramos (Benfica), como opciones en el ataque de Portugal.

'A Bola' publicó encuesta negatia para CR7 en Qatar (@abola)

Crsitiano Ronaldo solo anotó un gol en Qatar 2022

Los aficionados respaldan su decisión en que CR7 solo ha anotado un gol de penal en Qatar 2022 en una decisión cuestionada en su debut, ante la selección de Ghana. Durante el duelo con derrota ante Corea del Sur, el Entrenador envió a la estrella a la banca y perdió el partido en los minutos finales. El ’Bicho’ terminó con cara de pocos amigos.

Cristiano Ronaldo paga lujosa cena a compañeros en Qatar

En Doha, el ‘Bicho’ vive con alegría su despedida de los mundiales y quiso conmemorar este momento de brillo en su última participación en Qatar 2022 compartiéndolo con sus compañeros a quienes invitó a una importante cena, como lo hizo en el 2019 cuando fue campeón de la Eurocopa.

Tras la derrota ante Corea del Sur, el jugador más influyente de la selección de Portugal decidió levantar el ánimo de sus compañeros llevándolos a uno de los restaurantes más exclusivos de Qatar, ‘Tatel’ en Doha.

Plantel de Porttugal ceno en lujoso restaurante invitado por Cristiano Ronaldo (@FFP)

Según publicó el diario británico Daily Mail, el exjugador de Manchester United pagó una lujosa cena con la intención de relajar y motivar a los suyos, en un tiempo libre dio Fernando Santos, y lo aprovecharon para un brindis, risas y una buena comida.

Pero no todos acudieron a la invitación del ‘Bicho’ pues se conoció que Bernardo Silva, José Sá y Joao Cancelo, decidieron no asistir pues aprovecharon este tiempo libre para estar con sus familiares que los acompañaron hasta Qatar. Lo que acabó con los rumores de distanciamiento fue la presencia de Bruno Fernandes y Diogo Dalot, ambos ex compañeros de Cristiano Ronaldo en los ‘Red Devils’.

