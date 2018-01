Cristiano Ronaldo: José Mourinho dijo esto sobre su llegada a Manchester United [VIDEO]  

José Mourinho abrió la válvula de la olla a presión. El entrenador de Manchester United puso claridad sobre los rumores que acercaban a Cristiano Ronaldo hacia el Old Trafford con una declaración más que sincera.



Tras conocerse el descontento que Cristiano Ronaldo vive en el Real Madrid, automáticamente los rumores acercaron al portugués a Manchester United, equipo donde el jugador y parte de la directiva de los 'Diablos Rojos' desean que culmine su carrera, pero el técnico del equipo no piensa lo mismo.



José Mourinho ha confesado que Manchester United no tiene presupuesto para ficharlo en el mercado invernal. “En ataque hoy es difícil mejorarnos. ¿Dónde encontraremos una mejor combinación de jugadores? La realidad es que no podemos comprar a Cristiano Ronaldo, ni a Lionel Messi. Ellos son los mejores jugadores de la última década”, dijo el portugués



Además, José Mourinho, entiende que el vestuario de Manchester United se le complicaría con la llegada de Cristiano Ronaldo un jugador difícil de complacer, tras su experiencia con su paisano en el Real Madrid y cerró el tema con este mensaje.“¿Dónde podemos coger mejores jugadores que Mata, Martial, Lingard, Rashford, Alexis o Lukaku”.



En tanto, en la redes sociales del Manchester United se recordó un gol de tiro libre, impresionante, en los pies de Cristiano Ronaldo y que sucedió hace 10 años en un victoria frente al Portsmouth por la Premier League.