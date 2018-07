Cristiano Ronaldo: Jugador que casi mete puñete a Lionel Messi ahora será su pesadilla [VIDEO Y FOTOS]    

Lionel Messi sufrió su temperamento en carne y hueso. Nicolás Burdisso, defensa del Torino de Italia, confesó en un programa de la televisión argentina, el momento justo en el que estuvo cerca de aplicarle un golpe al mejor jugador del mundo, luego de una riña en la Copa América del 2011. Hoy el argentino probará su vehemencia ante otro grande: Cristiano Ronaldo .



Nicolás Burdisso recordó que peleó con Lionel Messi , tras el empate con Colombia en la etapa de Grupos. "Discutimos adentro de la cancha, él quería la pelota y yo no se la podía dar. Entramos al vestuario peleando. Cuando vi que se venía, me paré y nos separaron. No llegamos a las piñas". Ese Ese mismo jugador, uno de los más rudos de la Serie A, hoy será rival de Cristiano Ronaldo en los clásicos de Turín.



El jugador reconoce que intentar golpear a Lionel Messi le costó regresar a la selección argentina, "Él tiene carácter fuerte, yo también. Lo bueno es que quedó todo ahí. Pero yo no volví nunca más a la selección (risas), bromeó Burdisso quien estas emana regresa a Italia para sumarse ala pretemporada de Torino.



Acto seguido Nicolas Burdisso aclaró que su ausencia en la albiceleste se debió a una lesión "Sí volví, pero me rompí la rodilla en la selección. Cuando me recuperé, el técnico ya no me quería. Quedó todo bien, Lionel Messi es un tipo que no permite estar distanciado, y a mí tampoco me gusta", contó.

Cristiano Ronaldo ha sido presentado por la tarde en Turín, como refuerzo de la Juventus y sin duda será atractivo el duelo entre el Nicolás Burdisso y el portugués en el clásico de la región.