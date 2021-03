LA OTRA CARA DE LA MONEDA. Acostumbrado a los elogios y a los récords, esta vez Cristiano Ronaldo recibe ‘golpes’ de todos lados. La estrella de la Juventus ha sido señalado como uno de los principales culpables de la eliminación del club italiano de la Champions League a manos del Porto, pese a ganar 3-2 el partido de vuelta. La prensa especializada y ex técnicos han apuntado al portugués como uno de los principales responsables y hasta los números los avalan. Incluso desde Juventus ya adelantaron que no se le renovaría el contrato que vence en 2022.

El primer medio en manifestarse fue el italiano TuttoSport. El diario calificó a ‘CR7′ con 4,5 puntos, la puntuación más baja junto a la del zaguero central Demiral, quien cometió la falta que derivó en el gol de penal de la visita.

“Sufrió todo el partido, tuvo movimientos vacíos, pases malos y se le notó frustrado. Solo tuvo una chance de gol en un cabezazo que falló. De ninguna manera fue su noche y lo terminó demostrando cuando saltó al momento del tiro libre de Sergio Oliveira”, analizó TuttoSport.

Mientras su compatriota Pepe fue una de las figuras del partido, Cristiano fue calificado con el puntaje más bajo.

Otro medio local, La Gazzetta dello Sport también fustigó al ‘luso’. “En lugar que la llegada de Cristiano lleve a la Juventus a lo más alto la ha hecho retroceder. Antes llegaba a semifinales de Champions, ahora ni eso. La desatención de Ronaldo en el tiro libre es imperdonable, no puede saltar. Habla de ser un tipo analista en detalles y salta al momento de un tiro libre. Ni siquiera ha salido a ofrecer disculpas y es difícil encontrar razones para que siga en Juventus”, criticó el diario.

😬 Desde la llegada de Cristiano Ronaldo, la Vecchia Signora ha empeorado año tras año. Se fichó por la Champions, y llegaron tres fracasoshttps://t.co/5zf5w6FoWG — Diario AS (@diarioas) March 10, 2021

La prensa internacional también arremetió contra la estrella. “Ronaldo es un fiasco y Oliveira el héroe”, tituló L’Équipe de Francia. En tanto, Marca reseñó “El año más duro de Cristiano Ronaldo” y The Sun adelantó que “El futuro de Cristiano quedó en el aire luego del papelón ante Porto”.

Sergio Oliveira: Golazo de tiro libre en Juventus vs Porto por Champions (ESPN)

Sin embargo, quien más duro le pegó a ‘CR7′ fue el ex entrenador italiano Fabio Capello. El ex técnico de Juventus ‘destrozó' al portugués por haber saltado y abierto las piernas al momento del tiro libre que acabó en gol de Porto en el suplementario. “Lo más grave fue Cristiano Ronaldo saltando y girando en la barrera. Quien esté en la barrera no puede tener miedo a ser golpeado. Es un error imperdonable que no tiene excusas”, dijo Capello.

Peor aún, en cuanto a números Cristiano no marcó en una eliminatoria europea por primera vez en 15 años. Además, previo a su llegada, Juventus tenía 6 ligas italianas y 4 Copas Italia. Hoy está lejos del primer lugar del ‘calcio’ y apenas llegó a la primera final de la Copa tras dos fracasos seguidos. En Champions, la ‘Juve’ se metió a dos finales - que perdió ante Barcelona y Real Madrid - y con el portugués se quedó fuera dos veces en octavos y una en cuartos.