Cristiano Ronaldo: Juventus dio descanso a portugués y sufre terrible resultado en la Serie A |VIDEO |FOTOS

Juventus , no puede negar que la presencia de Cristiano Ronaldo , es gravitante en el equipo. El portugués hoy no viajó junto a los bianconeros que perdieron 2-0 ante el Génova y pierden el invicto después de 28 jornadas de la Serie A.



Cristiano Ronaldo le había dado el pase a los cuartos de final a Jeuventus en la Champions League y el entrenador Massimiliano Allegri, decidió rotar al equipo y se vio sorprendido por los goles de Stefano Sturaro y del macedonio Goran Pandev.



El Juventus no solo le dio descanso a Cristiano Ronaldo, también dejó en la banca a Giorgio Chiellini, el francés Blaise Matuidi ni el meta polaco Wojciech Szczesny, quienes mostraron una gran desgaste en la Champions Lague.



Juventus sufre su primera derrota en la Serie A por darle descanso a Cristiano Ronaldo

La idea del DT de la Juventus era aminorar la carga física de CR7 quien fue convocado para la selección de Portugal y tiene por delante los cuartos de final de la Champions League ante Ajax.