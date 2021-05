TODO TIENE SU FINAL. Cristiano Ronaldo llegó a alcanzar los 100 goles con la Juventus y su contrato con el club de Turín vence en junio del 2022. Sin embargo, está casi confirmado que el astro no continuará en la ‘vieja señora’ y ya dio una prueba de esto. Las pocas chances que tiene su equipo de ir a la próxima Champions League y la decepcionante temporada serian los motivos de su adiós.

En un video casero se pudo apreciar que un enorme camión de mudanza se estacionó dentro de la mansión del jugador en Turín por la madrugada, para no despertar sospechas. Luego, colaboradores del futbolista y trabajadores de la empresa empezaron a meter en el camión cada uno de los lujosos autos de ‘CR7′.

Lo hicieron por espacio de varias horas, con la presencia de Ronaldo y su autorización. Tras ello, medios italianos revelaron que el destino del camión era Portugal, específicamente Lisboa donde el astro tiene varias propiedades. Allí permanecerán los vehículos hasta que se decida el próximo destino del jugador.

¿Se va Cristiano de Turín?



Se filtró este video en el que se ven los vehículos de lujo de Cristiano entrando a un camión de mudanza 🚚#Juventus #lisboa #SerieA #Italia pic.twitter.com/xKrrwdj2tG — UTGOAT (@ut_goat) May 17, 2021

“Cuando hace tres años llegó Ronaldo, vi a dos camiones descargar coches aquí. Ayer vinieron a retirarlas, he visto a Ronaldo controlar todo y hablar con los conductores, no lo hacían en italiano. CR7 fue un buen vecino: nunca hubo una fiesta. Además, viviendo él aquí, aumentaron muchísimo los controles”, relató un vecino a medios italianos.

Si bien las cifras de Cristiano en esta ‘Serie A’ son de 29 tantos (101 en total desde que llegó a Juventus) la relación con el resto del plantel no es la mejor. Según medios italianos, el mejor amigo de ‘CR7′ es el tercero portero del club, Carlo Pinsoglio. Con el resto lleva a una relación normal.

Andrea Pirlo cambió a Cristiano Ronaldo ante Inter de Milán y el jugador no se lo tomó muy bien (Foto: AFP)

Además, Andrea Agnelli, presidente de Juventus, era otra persona cercana a Ronaldo, pero el directivo no continuaría al mando de la institución ‘bianconera’ debido al escándalo que supuso ser parte de la Superliga. Su reemplazante sería Alessandro Nasi, con quien ‘CR7′ no se lleva muy bien y quien además es polémico, ya que es confeso hincha del Torino, máximo rival de Juventus, y acaba de iniciar una relación amorosa con la ex esposa del portero Buffon.

En el horizonte de Cristiano Ronaldo podrían aparecer dos pretendientes de ‘peso’. Uno de ellos sería Manchester United y el otro PSG. En ambos clubes, el jugador deberá bajarse el salario de 31 millones de euros al año que cobra en Juventus. El Sporting de Lisboa, su ex club, habría sido descartado.

