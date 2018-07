¿Cristiano Ronaldo a la Juventus? Esta fue la reacción de Gianluigi Buffon que te sorprenderá 

La novela Cristiano Ronaldo a la Juventus sigue dando que hablar. Incluso el ex portero del cuadro italiano, Gianluigi Buffon , se animó a opinar sobre el posible traspaso del delantero portugués a la Siere A.



"No me sorprendería ver a Ronaldo en la Juventus. Me haría feliz porque es lo que necesita el mundo de Juventus, encontrar nuevos ídolos y exaltarles", declaró Gianluigi Buffon a la cadena italiana "Sky Sport".



Gianluigi Buffon , quien fichó por el PSG de Francia a sus 40 años, no podrá estar al lado de Cristiano Ronald o en caso se concrete su pase a la Juventus.



"No me molestaría. Me molestaron los goles que me metió en la final (de la Champions League 2017) y los que me metió la temporada pasada", bromeó Gianluigi Buffon .



Por otro lado, aún no hay nada oficial sobre el fichaje de Cristiano Ronaldo a la Juventus de Turín. Todo se mantiene en rumores de la prensa española.