Cristiano Ronaldo a Juventus: La verdad, motivación, secretos y argumentos de CR7 para abandonar el Real Madrid | VIDEOS

Tras varias especulaciones por fin se pudo confirmar el pase de Cristiano Ronaldo a Juventus . El portugués, tras haberlo ganado todo en el Real Madrid , hoy escribe un nuevo camino en su carrera como futbolista y ya empezó haciendo historia en el querido equipo de Turín convirtiéndose en el fichaje más costoso de la historia del fútbol italiano, al arrebatar el récord al argentino Gonzalo Higuaín. También será el más pagado de Italia , al ganar unas cuatro veces más que el "Pipita" .



Pero, cómo nació esta historia de amor entre Cristiano Ronaldo y la Juventus , que hoy terminó por concretarse mientras el portugués disfruta de unas relajantes vacaciones al lado de su novia Gerorgina y sus cuatro hijos en Grecia .

Cristiano Ronaldo es noticia mundial por su pase a la Juventus Cristiano Ronaldo es noticia mundial por su pase a la Juventus

Las alertas del alejamiento de Cristiano Ronaldo del Real Madrid saltaron a la luz el mismo día que el equipo galáctico ganó su Champions League número 13. El portugués habló con la prensa y su mensaje tenía olor a despedida . "Fue muy bonito estar en el Madrid. En los próximos días hablaré a los aficionados y les daré una respuesta a los aficionados. Ellos han estado siempre de mi lado", afirmó el luso.

Pero, ¿por qué Cristiano Ronaldo decide firmar por la Juventus? ¿Cuáles fueron las razones que llevaron al portugués a alejarse del Real Madrid? ¡Aquí te lo contamos!

JUICIO POR EVASIÓN DE IMPUESTOS



La acusación fiscal por evasión de impuestos habría sido una de las grandes razones para que Cristiano Ronaldo decida dar un paso al costado e irse del Real Madrid . De acuerdo a algunas informaciones de los medios españoles, el portugués no se sintió apoyado por su club en este difícil problema que tuvo que lidiar solo con sus abogados. "No se siente bien querido, ni tratado", habría dicho a sus allegados.



Sin embargo, el ser condenado por la justicia española y obligado a pagar millones de euros al fisco hizo que Cristiano Ronaldo , finalmente, no quiera estar más en el Real Madrid , ni en España mismo. Quería alejarse de ese país.

Cristiano Ronaldo anotó extraordinario GOL de chalaca en el Real Madrid vs. Juventus

CRISTIANO RONALDO Y SU DIÁLOGO CON FLORENTINO PÉREZ



Cristiano Ronaldo , tras los juicios en España por evasión de impuestos por el que fue condenado, acordó con Florentino Pérez revisar su contrato apenas termine la Champions League. Así, antes de irse a Portugal a reunirse con sus compañeros de selección, el luso se reunió con el presidente del club blanco, pero no llegan a ningún acuerdo. CR7 deja todo en manos de su agente y sus abogados no sin antes explicar a Florentino sus razones por las que quiere marcharse del Real Madrid .



Florentino respetó la decisión de Cristiano Ronaldo y le dio facilidades, así con carta blanca la Juventus empezó a negociar tras la final de la Champions League y mientras el portugués se encontraba jugando el Mundial Rusia 2018.

REAL MADRID BAJA CLÁUSULA DE RESCISIÓN



Real Madrid , el pasado mes de junio, rebajó la cláusula de rescisión de Cristiano Ronaldo de mil millones de euros a 120 para facilitar la salida del jugador portugués, aunque el pago de dicha cantidad no sería aplicable a clubes como el Barcelona o el PSG, pero sí para la Juventus que inició las negociaciones para el traspaso .



Según los medios españoles, en aquella oportunidad el Real Madrid y Cristiano Ronaldo llegaron a un acuerdo para rebajar su cláusula de rescisión y así darle la libertad a su agente para poder negociar con algunos clubes que ya pretendían al goleador histórico del equipo español.

Cristiano Ronaldo a la Juventus: 10 mejores goles (Youtube: RMCF)

NEGOCIACIONES INTENSAS Y RÁPIDAS



Desde que Juventus supo de la rebaja en la cláusula de rescisión de Cristiano Ronaldo ingresó con todo a negociar con el Madrid. Fueron muchas reuniones que el equipo del Real Madrid y del equipo italiano sostuvieron antes de llegar a un acuerdo que beneficie a ambos clubes. El agente y los abogados del portugués también participaron.



Las negociaciones se cerraron hace unos días y el anuncio de su pase era cuestión de horas. Real Madrid esperó hasta hoy dar a conocer el histórico pase de Cristiano Ronaldo a la Juventus .