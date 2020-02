Cristiano Ronaldo: Juventus vs. SPAL EN VIVO Partido por la fecha 25 de la Serie A del Calcio, este sábado 22 de febrero, desde las 12:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Líder de la liga italiana, Juventus se medirá con SPAL, antes de enfocarse en su duelo de octavos de final de la Champions League ante Olympique Lyon. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Stadio Paolo Mazza.

La vigésima quinta jornada de la liga italiana reanudará la lucha por el título más intensa y igualada de los últimos años. El Juventus Turín lidera la tabla con 57 puntos, uno más que el Lazio, segundo, y tres más que el Inter de Milán, tercero.

Juventus visitará al colista SPAL de Ferrara y recuperará al portugués Cristiano Ronaldo, quien se perdió el último duelo liguero ganado 2-0 contra el Brescia para recuperar energías de cara al momento clave de la temporada. Los hombres del técnico Maurizio Sarri, de hecho, visitarán al Lyon el próximo miércoles.

Cristiano Ronaldo: Juventus vs SPAL por Serie A, se enfrentan en el estadio Paolo Mazza

Cristiano Ronaldo va por el récord

Se acerca una cita histórica para Cristiano Ronaldo, que de ver puerta contra el SSPAL encadenaría su undécimo partido liguero consecutivo marcando al menos un gol y alcanzaría al argentino Gabriel Omar Batistuta y al italiano Fabio Quagliarella, quienes ostentan el récord absoluto de jornadas consecutivas anotando en el torneo italiano.

Cristiano Ronaldo lleva 20 goles en la temporada liguera y está a seis dianas del máximo artillero, el delantero italiano del Lazio, Ciro Immobile.

¿Qué canal transmitirá el Juventus vs. SPAL por la Serie A?

El choque Juventus vs. SPAL, a jugarse en el Stadio Paolo Mazza, será transmitido por distintos canales a nivel Mundial. A continuación te mostramos que señal lo emitirá en tu país

Perú - ESPN

España - #Vamos

México - Serie A Pass

Colombia - ESPN

Ecuador - ESPN

Venezuela - ESPN

Argentina - ESPN

Brasil - DAZN

Chile - ESPN

Uruguay - ESPN

Día y hora del Juventus vs. SPAL por la Serie A

Juventus visitará a SPAL este sábado 22 de febrero del 2020 y, a continuación, te mostramos los horarios en el que empezará el partido en tu país.

México - 11:00 a.m.

Perú - 12:00 p.m.

Ecuador - 12:00 p.m.

Colombia - 12:00 p.m.

Bolivia - 1:00 p.m.

Venezuela - 1:00 p.m.

Argentina - 2:00 p.m.

Chile - 2:00 p.m.

Paraguay - 2:00 p.m.

Uruguay - 2:00 p.m.

Brasil - 2:00 p.m.

España - 6:00 p.m.

Duro reto para la ‘Juve’

“El de Ferrara no es un campo fácil. La Juventus lo sabe porque en los últimos años siempre ha sido un partido complicado. Di Biagio,en su gestión, sólo ha hecho un partido, a nivel de sistema ha cambiado algunas cosas, por ejemplo, en el último partido no jugó con tres atrás sino con dos centrales. Este será un periodo intenso: importante, pero no decisivo”, aseguró en la previa, el entrenador de Juventus, Maurizio Sarri.

Alineaciones probables del Juventus vs. SPAL de este sábado 22 de febrero

SPAL: Berisha; Cionek, Zukanovic, Bonifazi, Fares; Missiroli, Valdifiori, Castro; Strefezza, Petagna, Di Francesco

Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, A. Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

