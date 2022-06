El último sábado, el medio The Athletic dio cuenta de una reunión entre Jorge Mendes, representante de Cristiano Ronaldo, y Todd Boehly, nuevo dueño de Chelsea. En la charla, según la fuente mencionada, ambos personajes conversaron sobre un potencial traspaso del delantero a Londres, pero no entraron en más detalles.

Al respecto, Manchester United respondió con rapidez. El periódico Daily Mirror difundió la declaración de una “fuente de alto nivel” de Old Trafford. De entrada, el medio señaló que el club “está furioso” por el movimiento realizado por el agente del atacante. En las recientes semanas, además de los ‘Blues’, hubo acercamiento con Bayern Múnich.

Enseguida, los ‘Diablos Rojos’ añadieron que “Cristiano no está en venta. Queremos y esperamos plenamente que esté con nosotros la próxima temporada… Ronaldo no va a ninguna parte, y que Ten Hag (el nuevo entrenador) ya lo ha incluido en sus planes para la próxima temporada”, indican con respecto a la estrella.

Esta situación tiene similitud con lo acontecido en el curso pasado. Juventus tenía en sus planes a ‘CR7′, pero conforme avanzaron las semanas, el elenco de Turín se dio cuenta de las intenciones del jugador y lo vendió. No obstante, los ‘Bianconeros’ cometieron un grave error: vendieron al crack en las semanas finales del mercado y esperaron hasta enero para encontrar en Dusan Vlahovic a un reemplazante.

En todo caso, Manchester United cree que Cristiano Ronaldo puede ser un aporte importante en el curso 2022-2023. En Old Trafford consideran que la inversión (un salario que supera los 500 mil euros a la semana) dará frutos con Ten Hag a la cabeza. El DT y el jugador ya conversaron y están entusiasmados por trabajar juntos.

De todos modos, existe incomodidad del lado del luso porque los ‘Red Devils’ no mostraron ambición en el mercado de fichajes. Mientras los rivales directos suman nombres de calidad (Erling Haaland a Manchester City o Darwin Núñez a Liverpool), el club de Old Trafford no pudo concretar incorporaciones.

Hasta aquí, solamente se conocieron de posibles arribos, pero nada cerrado. De hecho, los grandes objetivos del United en el mercado de fichajes son Frenkie De Jong y Christian Eriksen. Por el volante holandés se debe negociar con Barcelona y por el mediocampista danés directamente, pues actualmente está como agente libre.