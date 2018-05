Cristiano Ronaldo salió lesionado en el Barcelona vs Real Madrid: ¿juega la final de la Champions League?

Cristiano Ronaldo está lesionado. Al momento de marcar su gol, Gerard Piqué le entró fuertemente al portugués en el clásico entre Barcelona vs Real Madrid por la Liga Santander.



Pese que el portugués fue revisado por el cuerpo médico del Real Madrid porque se sentía adolorido, Cristiano Ronaldo decidió seguir en el campo de juego para enfrentar al Barcelona.



Las jugadas y fuertes entradas entre los jugadores de ambos equipos provocó que Cristiano Ronaldo ya no esté en el segundo tiempo del Barcelona vs. Real Madrid.



Y ahora se encienden las alarmas porque según informó Mundo Deportivo, Cristiano Ronaldo sufre un esguince de tobillo de carácter leve que lo puede dejar afuera por una semana o 10 días, aunque sí le alcanzaría para llegar a la final de la Champions League entre Real Madrid vs Liverpool el próximo 26 de mayo en Kiev.



Video: Gol de Cristiano a Barcelona

Real Madrid consiguió el 1-1 ante Barcelona en el Estadio Camp Nou por la fecha 36 de la Liga Santander. El tanto lo puso el delantero portugués Cristiano Ronaldo.



Ocurrió a los 14' de la primera parte, cuando Barcelona ganaba 1-0 con golazo de volea de Luis Suárez. Cristiano Ronaldo apareció en el área rival y no perdonó.



Karim Benzema metió un gran pase al medio y Cristiano Ronaldo solo tuvo que empujar el balón para el 1-1 de Real Madrid en el campo de los culés.

Barcelona 2-2 Real Madrid: Goles y resumen

