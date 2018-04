Cristiano Ronaldo: Martín Liberman hizo esta comparación con Lionel Messi [VIDEO y FOTOS]

Los hinchas de Cristiano Ronaldo se cuentan hasta dentro de los líderes de opinión en la televisión argentina. Uno de ellos es el periodista Martín Liberman , quien se deshizo en elogios para el gol de 'chalaca' de la estrella del Real Madrid ante Juventus, por la Champions League.



Su debilidad por Cristiano Ronaldo lo hace estar en la otra vereda, por donde caminan los que cuestionan Lionel Messi. Martín Liberman aseguró que la estrella del Real Madrid hoy esta al mismo nivel que 'Leo', considerado el mejor jugador del mundo.



"Creo que Cristiano Ronaldo de ninguna manera es menos que Lionel Messi. Tampoco que sea más. Para mí CR7 es uno de los cinco jugadores más decisivos de la historia, además de ser uno de los dos jugadores más decisivos de la historia del Real Madrid. Él solo hizo más goles que cientos de miles de equipos del mundo. Está rompiendo todos los récords", comentó Martín Liberman.



Las cualidades de Cristiano Ronaldo fueron resaltadas por Martín Liberman y entre las principales estuvo ser protagonista en los momentos importantes. "Es un tipo con convicción, deseo, amor, coraje, tesón y siempre quiere más. Nunca le alcanza. Por todo eso es líder, contagia. Y lleva a su equipo a cruzar fronteras, a estar otra vez en semifinal de una Champions League, con el sueño de quedársela", expresó sobre la figura del Real Madrid.



"Obviamente que están a la par (Messi y Cristiano Ronaldo). Y no por eso pueden llamarme vendepatria, esas estupideces que dicen a diario. Escuchen bien, lávense los oídos. Lo que digo es que están a la par. No desprestigio ni desmerezco ni demerito a Messi. Lo que hago es reconocer al otro, al que ustedes le tienen bronca, en su gran mayoría por todo esto que dije antes, por su vida excéntrica, porque eligen decir que es un producto del márketing. Me dan lástima los que dicen eso", concluyó Martín Liberman quien se volvió tendencia en redes sociales.