Cristiano Ronaldo: "No me parece importante ganar o no el Balón de Oro" | VIDEO | FOTOS 

Cristiano Ronaldo , tiene una nueva oportunidad para agrandar su leyenda de goleador este martes en la Champions League cuando la Juventus recibirá al Lokomotiv de Rusia y en la antesala de este duelo ha confirmado que no le interesa más los premios individuales y que su única intensión es levantar una vez más la 'Orejona'.



"Lo más importantes son los resultados colectivos, el Balón de Oro no es importante ganarlo o no. Si hay premios individuales serán por los resultados con el equipo", dijo Cristiano Ronaldo quien ha sido vencido por Lionel Messi y por Virgil Van Dijk en los premios The Best y de la UEFA.



Cristiano Ronaldo, hoy estrella de la Juventus, anotó su gol 700 de la mano de Maurizio Sarri. "Me gusta lo que nos pide que hagamos en el campo. En comparación con el pasado, creamos más oportunidades, hacemos una gran posesión del balón, nos movemos de una manera diferente. Estoy satisfecho y contento con lo que estamos haciendo", señaló el goleador de la Champions League.





Cristiano Ronaldo dijo esto sobre el próximo Balón de Oro

La madurez de Cristiano Ronaldo se ha evidenciado, pues muchas veces se le tildó como egoísta hoy la situación parece cambiar. "Disfruto jugando con mis compañeros, todos son muy fuertes. (Paulo) Dybala lo demostró frente a Inter, que marcó un gol cuando era cuestionado. También sucedió con (Gonzalo) Higuaín. Cualquiera debe estar listo", señaló CR7 sobre sus compañeros.



El duelo frente al Lokomotiv será una oportunidad para sumar en su números record de gol. "Será un partido difícil. Ganar es importante porque estaríamos bien posicionados para la clasificación", finalizó.