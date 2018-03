Cristiano Ronaldo deslumbró al mundo con una sensacional jugada en el triunfo de Portugal ante Egipto en amistoso internacional en el Stadion Letzigrund de Zurich.



Cristiano Ronaldo encaró a su marca, Abdalla El Said, y mostró su dominio de la pelota. La pasó de pie a pie hasta tres veces seguidas y en un solo toque, mientras el rival solo miraba estático. Hizo una bicicleta y salió de la presión.



Pero es no es todo. Cristiano Ronaldo sorprendió con un pase de taco por entre las piernas de El Said, lo que provocó el aplauso de todos los asistentes al estadio. Tremenda jugada de CR7. ¿La mejor de su carrera?

Mira la sensacional jugada de Cristiano Ronaldo en el triunfo de Portugal ante Egipto:

Cristiano Ronaldo y la mejor jugada de su carrera: Bicicleta, pie a pie, taco y huacha | VIDEO | FOTOS

El triunfo de Portugal



Portugal , vigente campeona de Europa, derrotó 2-1 a Egipto gracias a un doblete 'in extremis' de Cristiano Ronaldo después de que Egipto se adelantase en el marcador.



El jugador del Liverpool Mohamed Salah puso por delante a los 'Faraones', pero el astro del Real Madrid, con sendos goles en los minutos (90+3 y 90+5) dieron el triunfo al combinado luso.



La victoria y el doblete se añadieron a la celebración del cinco veces ganador del Balón de Oro, que disputó este viernes el partido 900 de su carrera.



El '7' de Portugal estableció la igualada con un potente cabezazo picado, y llevó el delirio a los con otro certero cabezazo cuando el partido agonizaba.



Con sus goles y 80 y 81 con Portugal, Ronaldo se aupó al podio de los máximos realizadores de la historia con las selecciones nacionales.

Mira los goles de Cristiano Ronaldo:

Portugal 2-1 Egipto: resumen y goles

Antes, Salah había firmado su gol 32 de la temporada con un zurdazo ajustado desde la frontal a pase de Mohamed Al-Shenawi (64). Los hombres de Fernando Santos notaron las ausencias del central Pepe y del centrocampista William Carvalho, ambos lesionados.



"Fue un buen adversario en nuestra preparación dado que en el Mundial nos enfrentaremos a Marruecos, que tiene más o menos las mismas características. La victoria es la guinda del pastel", se congratuló Ronaldo.



"Con Cristiano Ronaldo, es sencillo: es gol tras gol", le alabó su entrenador Fernando Santos. Portugal continuará su preparación premundialista con un amistoso el lunes ante Holanda. Egipto será rival de Uruguay en la llave A del Mundial-2018, mientras que Portugal está junto a España en la B.

