Cristiano Ronaldo: Mira la broma que le jugó a periodista en las prácticas de Juventus [VIDEO y FOTOS] 

Cristiano Ronaldo aún no sabe lo que es anotar un gol en la Serie A con la Juventus , pero eso no le hace perder el entusiasmo y el buen humor en cada una de las prácticas. Hoy el portugués hoy se dio el gusto de bromear con un el periodista italiano Claudio Zuliani, mientras trasmitía en vivo para sus televidentes.



Cristiano Ronaldo saboteó literalmente el Stand Up del reportero que cubría los entrenamientos de la Juventus, con un inesperado salto detrás del periodista, quien no supo como reaccionar a la expontaneidad de la estrella de la Serie A.



Cristiano Ronaldo no pudo contener la sonrisa, mientras cruzaba por la espalda de Zuliani. Una evidencia de lo feliz que está CR7 en la Juventus, donde esta viviendo un buen momento jugada la segunda fecha de la Serie A.

Juventus, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, visita este sábado a Parma con la mente puesta en defender la punta de la Serie A que comparte con el Napoli.