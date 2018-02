Cristiano Ronaldo: Mira la hazaña de este niño para conseguir la firma del portugués [FOTOS y VIDEO]  

La devoción de los niños por Cristiano Ronaldo no tiene límites. El referente del Real Madrid protagonizó un nuevo episodio donde la alegría un niño se convirtió en la tarea de todos los hinchas madridistas que aguardaban la salida de los jugadores del estadio.



Real Madrid había vencido a Real Betis 5-3 con un gol de Cristiano Ronaldo y sobre el final, Thiago, un pequeño hincha madridista, aguardaba el paso de CR7 para pedirle una firma en su camiseta, pero el portugués no se percató de los gritos del menor, debido a que llevaba los audífonos con el volumen muy alto.



El pequeño alcanzó a pasar las vallas de seguridad, pero no pudo alcanzar a Cristiano Ronaldo, y las lágrimas caían sobre sus mejillas. De esto se conmovió Dani Ceballos, volante galactico y ex jugador del Betis, quien se acercó al niño, tomó su camiseta y le prometió la firma de la estrella del Real Madrid que ya estaba sentado en el bus.



Con al firma estampada en la casaquilla el pequeño recibió el regalo emocionado emocionado y pese a que Dani Ceballos tenía la intención de hacerlo subir al bus del Real Madrid, para que estreche la mano de Cristiano Ronaldo, la seguridad del club se lo impidió. Situación que no evitó que Thiago le deseara suerte en su partido de vuelta en la Champions League ante PSG.