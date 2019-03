Cristiano Ronaldo: Mira el provocador lujo que se mandó en el Juventus vs. Napoli por la Serie A |VIDEO 

Cristiano Ronaldo , maneja los hilos de la Juventus en el duelo que viene ganando en su visita al Napoli por la Serie A. El portugués que había estado en duda ha demostrado que no hay nada que preocuparse a cerca de su lesión en tobillo y lo ha dejado ver incluso con una finta que sorprendido a su rivales.



Cristiano Ronaldo aún no se hace presente en el marcador que favorece a los bianconeros por obra de Miralem Pjanic (28') y

Emre Can (39'), pero sin duda una delas jugadas más reproducidas es la maniobras de CR7 con el muslo en medio de tres rivales.



Corrían los 37 minutos una jugada previa al segundo gol de la Juventus cuando el balón cayó sobre la posición de Cristiano Ronaldo, pero este no tenía posibilidades frente al arco. El número '7' tampoco quiso dar por perdido este balón y lo controló hasta dárselo a un compañero con mejor ubicación y que luego se iría aun corner que traería el gol de la 'Vecchia Singori'.

Finta de Cristiano Ronaldo ante Napoli