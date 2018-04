Cristiano Ronaldo: Este es el motivo por el que nunca se hizo un tatuaje [VIDEO y FOTOS] 

Cristiano Ronaldo crea las modas, no las sigue. La estrella del Real Madrid ha demostrado su rebeldía sobre la tendencia mundial de los tatuajes que han seducido a casi todos los futbolistas del planeta, pasando por su eterno rival, Lionel Messi. Pero el portugués tiene una razón para no seguir a la manada.



Muchos pensaban que Cristiano Ronaldo no tatuaba su piel debido a los numerosos contratos publicitarios que le impedía grabarse el cuerpo. Otros, además, creían que el jugador sufría de una afección a la piel, por lo que no podía estar expuesto al contaminante de la tinta. Pero el delantero del Real Madrid tiene un motivo más importante para no someterse a esta milenaria experiencia



Según el diario británico 'Mirror', Cristiano Ronaldo, no se ha hecho ningún tatuaje debido a que promueve un campaña solidaria sobre la donación de sangre. Cada tatuaje te limita durante 4 años a poder ser apto para pode donar, y estar libre de cualquier tipo de contaminación.



Cristiano Ronaldo es colaborador de la Cruz Roja y es uno de los embajadores de su campaña de donación de sangre, lo hizo dos veces en 2017, y lo documentó en sus redes sociales. El delantero del Real Madrid también fue donante de médula para el hijo de su compañero Carlos Martins quien estuvo enfermo. “No es más que extraer sangre, no duele”, afirmó Cristiano en aquel entonces.