Pateó el tablero. Cristiano Ronaldo se cansó de caminar de la mano de Juventus y estar siempre lejos de la gloria. El ganador de cuatro Champions League ha decidido no entrenar más con el equipo italiano algo que ha sorprendido hasta a a su propio entrenador quien este viernes ha explicado las razones de su ausencia.

Cuando toda la prensa da por hecho la llegada de Cristiano Ronaldo a Manchester City, el entrenador reveló parte del último diálogo que tuvo con CR7. “Ayer Cristiano me dijo que no tiene ninguna intención de jugar con la Juventus. Por ese motivo no entrenó y no será citado para el partido ante el Empoli. Hay que agradecer a Ronaldo lo que ha hecho, también como ejemplo entre los jóvenes. Pero como dije, debemos continuar”, confesó el entrenador italiano confirmando su salida.

El DT de la Vecchia Signora aseguró no estar decepcionado de su mejor jugador. “Cristiano tomó una decisión. En la vida las cosas pasan. Le dije que en Údine estaría en el banquillo y me dijo que se quedaría. Luego la situación del mercado ha cambiado y hay que aceptarlo con serenidad. En la Juve, los que quieren quedarse se quedan”, reconoció.

Según el diario AS, Cristiano Ronaldo está cerca de retornar a la Premier League de la mano de Manchester City, el archirrival de Manchester United, club que tiene a ‘CR7’ como ídolo.

Cristiano se presentó en la Ciudad Deportiva de la Juventus y estuvo 40 minutos, pero sin trabajar. Su agente, Jorge Mendes, negocia su salida y según la ‘Gazzetta dello Sport’, sería Manchester City el club dispuesto a pagar 30 millones de euros por su regreso a la Premier League.