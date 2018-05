Cristiano Ronaldo: Esta ofensiva broma recibió de parte de Arturo Vidal [VIDEO y FOTOS]  

Arturo Vidal tuvo un gesto innecesario contra su colega, Cristiano Ronaldo, en su intento por alentar a sus compañeros de cara al partido de vuelta entre Real Madrid y Bayern Munich por la Champions League.



Arturo Vidal, que se perdió los duelos de semifinales ante Real Madrid por la Champions League, debido a una lesión, publicó en Instagram un gráfico del sitio Bleacher Report en el que los jugadores de los dos equipos reemplazaban a los personajes de The Avengers. Pero el chileno suplantó cara de Cristiano Ronaldo con el popular emoji de heces.



Luego la situación se puso más picante, pues no solo fue Cristiano Ronaldo la víctima de Arturo Vidal, también lo fue el árbitro turco Cuneyt Cakir quien no cobró un supuesto penal contra Real Madrid tras una mano dentro del área de Marcelo.



Real Madrid buscará levantar su Champions League número 13 este en Kiev, un hecho que sería histórico y sin precedentes en la historia del fútbol europeo y tendría a Cristiano Ronaldo como líder en esta posible hazaña de levantar la orejona por tercera vez consecutiva.