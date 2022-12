Cristiano Ronaldo ha estado en el ojo de la tormenta desde que empezó la temporada con Manchester United (club al que ya no pertenece) y ahora mismo con la selección de Portugal en el Mundial Qatar 2022. ¿La razón? Los discretos registros goleadores en el segundo semestre del año y el notorio bajón en su rendimiento.

En medio de la ola de críticas contra ‘CR7′ apareció Mesut Ozil para defender al delantero. El alemán, quien compartió roles con el luso en Real Madrid, explicó la situación por la que atraviesa la estrella. En tal sentido, el volante cree que es natural, por la edad y otros factores, que el astro ofrezca cifras diferentes a las que acostumbró hace unos cursos atrás.

“Pronto cumplirá 38 años, entonces, ¿cuál es la sorpresa de que ya no marque 50 goles por temporada? Todos los fanáticos del fútbol deberían estar felices de haberlo visto jugar fútbol de clase mundial durante 20 años”, valoró el actual integrante de Istanbul Basaksehir de la Superliga Turca.

En esa línea, el campeón del mundo con los germanos en 2014 agregó: “No creo que nadie de la nueva generación pueda volver a igualar sus números. Siempre estará en su propia categoría. Todos deberían mostrar más respeto a uno de los mejores atletas en la historia del deporte... ”, en un mensaje publicado en Twitter.

Ozil matizó y orientó la crítica al papel de los medios de comunicación y los analistas, que suelen señalar a Cristiano por su actual estado o cualquier acto que realice. Por tal razón, el centrocampista teutón considera que los mensajes contra Ronaldo solo tienen la finalidad de generar ganancias para sí mismos.

“ Realmente no entiendo de dónde viene esta negatividad constante de la prensa sobre Cristiano ... Los medios solo están tratando de obtener clics, y los expertos que ya no tienen una carrera solo quieren llamar la atención con su gran nombre e intentarlo para hacerlo quedar mal...”, sentenció el ex Arsenal.

Cristiano y la charla con el DT de Portugal

El delantero fue suplente contra Suiza en octavos de Qatar 2022. Una situación que causó revuelo en todo el planeta. Entonces, ante tanta especulación (como que ‘CR7′ amenazó con irse de la concentración de la selección), el técnico Fernando Santos reveló lo que realmente ocurrió con el capitán del equipo.

“Tuvimos una conversación en mi oficina, él vino y le dije que no contaba con él para este partido desde el principio. Pensé que su entrada en la segunda parte podía resolver el partido. ¿Si Cristiano estaba muy satisfecho? No. Suele jugar de titular. Es normal que no estuviera muy satisfecho”, dijo el seleccionador en conferencia de prensa.

También el preparador luso destacó la actitud de Cristiano y pidió que lo otorguen la tranquilidad que merece. “Si hay un mejor ejemplo, es el ejemplo que él dio en el partido. Era el que gritaba en el vestuario, el que saltaba, lo vi en la tele aplaudiendo junto a Joao Mario. Al final fue él quien llamó a aplaudir a sus compañeros. Dejen a Ronaldo en paz”, cerró.